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В Гомеле на забастовку вышли работники Бакунинского рынка

14.08.2020 12:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Гомеле на забастовку вышли работники Бакунинского рынка, пишет местный сайт "Сильные новости". У многих в руках воздушные шары. Проезжающие мимо машины поддерживают сигналами.




Примерно в 10.00 в цепь солидарности выстроились около ста человек. В руках плакаты: «Верните наши голоса», «Мы народ!»

Акция продлилась около 40 минут.

После этого люди направились к своим рабочим местам, чтобы закрыть роллеты и уйти. Остался только один продавец, говорит, что он за Лукашенко.
 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня в Гомеле на забастовку вышли работники Бакунинского рынка, пишет местный сайт "Сильные новости". У многих в руках воздушные шары. Проезжающие мимо машины...
 
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