В Гомеле на забастовку вышли работники Бакунинского рынка













Примерно в 10.00 в цепь солидарности выстроились около ста человек. В руках плакаты: «Верните наши голоса», «Мы народ!»





Акция продлилась около 40 минут.





После этого люди направились к своим рабочим местам, чтобы закрыть роллеты и уйти. Остался только один продавец, говорит, что он за Лукашенко.



















