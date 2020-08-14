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В Гомеле на забастовку вышли работники Бакунинского рынка
Источник материала: Партизан
Сегодня в Гомеле на забастовку вышли работники Бакунинского рынка, пишет местный сайт
Примерно в 10.00 в цепь солидарности выстроились около ста человек. В руках плакаты: «Верните наши голоса», «Мы народ!»
Акция продлилась около 40 минут.
После этого люди направились к своим рабочим местам, чтобы закрыть роллеты и уйти. Остался только один продавец, говорит, что он за Лукашенко.
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Сегодня в Гомеле на забастовку вышли работники Бакунинского рынка, пишет местный сайт "Сильные новости". У многих в руках воздушные шары. Проезжающие мимо машины...
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