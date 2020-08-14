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Премьер Чехии: Беларуси нужны новые президентские выборы в присутствии международных наблюдателей

14.08.2020 12:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что необходимо провести новые президентские выборы в Беларуси.




«Президентские выборы в Беларуси должны быть проведены вновь. Они должны быть прозрачными и пройти в присутствии иностранных наблюдателей», — приводит портал Novinky.cz его слова.

Ранее Бабиш заявил, что шокирован событиями в Беларуси, и призвал Евросоюз активно реагировать на них.

Сегодня на чрезвычайной видеоконференции главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в нашей стране. 
 
 
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что необходимо провести новые президентские выборы в Беларуси.
 
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