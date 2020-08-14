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"Лукашенко срочно надо убирать!" Работница метро рассказала о зверствах силовиков, отмывая кровь

14.08.2020 12:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси силовики показательно жестоко избивают мирных граждан, которые даже не участвуют в акциях протестах.

"Лукашенко срочно надо убирать!" Работница метро рассказала о зверствах силовиков, отмывая кровь
фото носит иллюстративный характер
Об этом рассказала 1k.com.ua сотрудница минского метро.

По ее словам, мужчина просто стоял на остановке, а когда сотрудники ОМОН решили его задержать, попытался скрыться в подземке. После этого силовики принялись избивать гражданина в метро. Женщина отметила, что ей пришлось отмывать кровь потерпевшего.

Жительница белорусской столицы также добавила, что подобные избиения происходят везде и постоянно.

«Сегодня ночью забрали моего сына. Он просто вышел из машины с другом, и его просто забрали, ни за что. Дали 10 суток. Страна должна быть для жизни. Но не с нашим президентом. Не с нашим Лукашенко. Его надо срочно убирать. Уничтожать», — сказала она.
 
 
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В Беларуси силовики показательно жестоко избивают мирных граждан, которые даже не участвуют в акциях протестах.
 
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