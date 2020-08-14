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"Лукашенко срочно надо убирать!" Работница метро рассказала о зверствах силовиков, отмывая кровь
Источник материала: Партизан
В Беларуси силовики показательно жестоко избивают мирных граждан, которые даже не участвуют в акциях протестах.
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Об этом рассказала
По ее словам, мужчина просто стоял на остановке, а когда сотрудники ОМОН решили его задержать, попытался скрыться в подземке. После этого силовики принялись избивать гражданина в метро. Женщина отметила, что ей пришлось отмывать кровь потерпевшего.
Жительница белорусской столицы также добавила, что подобные избиения происходят везде и постоянно.
«Сегодня ночью забрали моего сына. Он просто вышел из машины с другом, и его просто забрали, ни за что. Дали 10 суток. Страна должна быть для жизни. Но не с нашим президентом. Не с нашим Лукашенко. Его надо срочно убирать. Уничтожать», — сказала она.
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В Беларуси силовики показательно жестоко избивают мирных граждан, которые даже не участвуют в акциях протестах.
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