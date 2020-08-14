"Лукашенко срочно надо убирать!" Работница метро рассказала о зверствах силовиков, отмывая кровь

1k.com.ua сотрудница минского метро. Об этом рассказаласотрудница минского метро.





По ее словам, мужчина просто стоял на остановке, а когда сотрудники ОМОН решили его задержать, попытался скрыться в подземке. После этого силовики принялись избивать гражданина в метро. Женщина отметила, что ей пришлось отмывать кровь потерпевшего.





Жительница белорусской столицы также добавила, что подобные избиения происходят везде и постоянно.





«Сегодня ночью забрали моего сына. Он просто вышел из машины с другом, и его просто забрали, ни за что. Дали 10 суток. Страна должна быть для жизни. Но не с нашим президентом. Не с нашим Лукашенко. Его надо срочно убирать. Уничтожать», — сказала она.







