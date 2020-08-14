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Обращение арбитра Виталия Малютина к главе БФФ Владимиру Базанову

14.08.2020 12:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский судья Виталий Малютин, восемь раз признававший лучшим арбитром страны, выступил с открытым обращением к председателю Белорусской федерации футбола Владимиру Базанову.

Уважаемый Владимир Александрович!

Обращаюсь к Вам как гражданин Республики Беларусь. В последние дни в стране происходят ужасные события, к которым ни один человек не может остаться равнодушным. Мирные демонстрации заканчиваются насилием и силовым разгоном. Многих мирных демонстрантов задерживают и избивают. Судьба некоторых неизвестна.

Сейчас идут финальные турниры Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Тяжело смотреть, как эти матчи проходят без зрителей. К сожалению, в связи с текущей ситуацией мы вынуждены вообще остановить чемпионат Беларуси. Вы открываете новые площадки по всей стране, но если так и дальше будет продолжаться, то там некому будет играть и некому будет смотреть. Потому что родители не смогут привести своих детей на эти стадионы. Ведь они надели не того цвета майки, не того цвета браслет на руку и имеют смелость иметь другое мнение.

Немало спортсменов, в том числе футболистов, было задержано.

Владимир Александрович, Вы, как бывший военный, прошедший войну, знаете цену мирной жизни!

Футбол всегда объединял — это самый популярный вид спорта, в него играют и его смотрят рабочие, милиционеры, военные, журналисты, бизнесмены, учителя и врачи.

АБФФ всегда была против насилия на стадионах, так давайте выступим против насилия в Беларуси. Давайте выступим против насилия над мирными людьми!

Малютин Виталий
 
 
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Белорусский судья Виталий Малютин, восемь раз признававший лучшим арбитром страны, выступил с открытым обращением к председателю Белорусской федерации футбола...
 
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