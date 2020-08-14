В Гродно при столкновении автомобилей «ИЖ» и Mazda пострадали два человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 августа около полудня в Гродно столкнулись две легковушки.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 73-летний водитель автомобиля «ИЖ» двигался со стороны улицы Горького в направлении улицы Домбровского. Поворачивая налево, машина столкнулась с встречной Mazda 6, которой управлял 28-летний парень.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В аварии водитель и пассажирка «ИЖ» получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

По факту ДТП ведётся проверка.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома