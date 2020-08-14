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В Гродно при столкновении автомобилей «ИЖ» и Mazda пострадали два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 августа около полудня в Гродно столкнулись две легковушки.
Как
В аварии водитель и пассажирка «ИЖ» получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.
По факту ДТП ведётся проверка.
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Новости Беларуси. 13 августа около полудня в Гродно столкнулись две легковушки. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 73-летний водитель автомобиля «ИЖ»...
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