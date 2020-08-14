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В Гродно при столкновении автомобилей «ИЖ» и Mazda пострадали два человека

14.08.2020 13:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 августа около полудня в Гродно столкнулись две легковушки.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 73-летний водитель автомобиля «ИЖ» двигался со стороны улицы Горького в направлении улицы Домбровского. Поворачивая налево, машина столкнулась с встречной Mazda 6, которой управлял 28-летний парень.

В Гродно при столкновении автомобилей «ИЖ» и Mazda пострадали два человека
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

В аварии водитель и пассажирка «ИЖ» получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В Гродно при столкновении автомобилей «ИЖ» и Mazda пострадали два человека
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

По факту ДТП ведётся проверка.

В Гродно при столкновении автомобилей «ИЖ» и Mazda пострадали два человека
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

На прошлой неделе в Московском районе столкнулись Hyundai и Mazda. В аварии пострадала женщина – подробнее здесь.

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 13 августа около полудня в Гродно столкнулись две легковушки. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 73-летний водитель автомобиля «ИЖ»...
 
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