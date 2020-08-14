С 17 по 31 августа ночью интернет в Минске будет работать с перерывами – «Белтелеком»

Источник материала: ОНТ

С 17 по 21 августа, с 24 по 28 августа, а также 31 августа с 01:00 до 06:00 будут перерывы до 30 минут в предоставлении услуг широкополосного доступа. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Минскую городскую телефонную сеть.

В филиале «Белтелекома» подчеркнули, что при перерывах телефонной связи у абонентов в экстренные службы можно позвонить по мобильной связи.

Оператор приносит извинения за причиненные неудобства, а за справками предлагает обращаться по номеру 123.

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