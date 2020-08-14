Извержение вулкана в Индонезии: ближайшие города покрыло толстым слоем пепла

Источник материала: ОНТ

Продолжается извержение вулкана в Индонезии. С минувших выходных он выпускал громадные столбы пепла уже несколько раз.

Накануне Синабунг выпустил столб пепла высотой 5 тысяч метров, а еще через час – столб высотой две тысячи метров. Города на расстоянии 30-ти километров покрыло толстым слоем пепла, но большинство жителей остались в своих домах, чтобы очистить территорию. Очевидцы рассказывают, что во время извержения небо было тёмным, как ночью. Сейчас жителям запретили подходить к вулкану – власти оцепили подступы к горе на три-пять километров.

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