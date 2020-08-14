Лесные пожары в Калифорнии: за сутки выжжено около 4 тысяч гектаров

Источник материала: ОНТ

В Калифорнии не прекращаются лесные пожары. Идет эвакуация людей.

Огонь распространяется стремительно. Только за последние сутки выжжено около 4 тысяч гектаров. В опасности – тысячи жилых домов. Крупные очаги возгораний спасателям не удается взять под контроль. Сотни человек эвакуированы, но на всех мест не хватает. Многим приходится ночевать в машине.

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