|
Лесные пожары в Калифорнии: за сутки выжжено около 4 тысяч гектаров
Источник материала: ОНТ
В Калифорнии не прекращаются лесные пожары. Идет эвакуация людей.
Огонь распространяется стремительно. Только за последние сутки выжжено около 4 тысяч гектаров. В опасности – тысячи жилых домов. Крупные очаги возгораний спасателям не удается взять под контроль. Сотни человек эвакуированы, но на всех мест не хватает. Многим приходится ночевать в машине.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Калифорнии не прекращаются лесные пожары. Идет эвакуация людей. Огонь распространяется стремительно. Только за последние сутки выжжено около 4 тысяч гектаров. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)