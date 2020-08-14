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Третья жертва? Врач скорой в Жодино рассказал о смерти демонстранта в больнице
Источник материала: Партизан
Врач скорой в Жодино заявил, что жестокие действия ОМОНа привели к гибели демонстранта, глава города это отрицает.
Тысячи жители Жодино накануне вечером встретились с председателем горисполкома, они потребовали объявить реальные результаты голосования на избирательных участках и заявили, что жестокие действия ОМОНа привели к гибели демонстранта, передает
Вечером 13 августа в центре Жодино прошла массовая акция. Об этом договорились днем на митинге БелАЗа, на котором присутствовал глава города Дмитрий Заблоцкий.
Тысячи жителей Жодино очень жестко потребовали прекращения беспорядков силовиков на улицах, освобождения задержанных и проведения новых выборов. Люди скандируют «ОМОН из города!» и «Давай!», требуют сформировать из жителей добровольную дружину вместо милиции.
Председатель горисполкома заявил, что в городе нет ОМОНа, а есть только внутренние войска, которые охраняют изолятор. По его словам, сегодня из изолятора выпустили 500 человек.
На митинге врач скорой помощи заявил, что в больнице города после избиения силовиками умер молодой человек. Заблоцкий назвал это «ложью», но пообещал приехать в больницу и посмотреть на избитых.
Ранее сообщалось, что вечером 10 августа в Минске в районе метро "Пушкинская" погиб человек, МВД сразу заявило, что у него в руке взорвалось неустановленное взрывное устройства, очевидцы произошедшего говорят, что у него руках ничего не было.
Позже стало известно, что в Гомеле после избиения силовиками погиб 25-летний парень - его задержали вечером 9 августа, когда он шел на свидание к девушке.
И это толь те случаи, о которых стало известно общественности. Посколько многие после зверских задержаний еще не могут найти своих близких, а в больницах много людей в тяжелом состоянии, список жертв может быть гораздо больше.
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Врач скорой в Жодино заявил, что жестокие действия ОМОНа привели к гибели демонстранта, глава города это отрицает.
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