"Я бывший офицер и мне стыдно". Гендиректор ФК БАТЭ Михаил Залевский выбросил милицейскую форму





"Нет слез смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы. Я бывший офицер и ныне СТЫДНО через край. Прошу, ОСТАНОВИТЕСЬ ради мира. Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль? Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов. Здесь НЕТ ВРАГОВ, вокруг соседи, жены и друзья. ЗАДУМАЙТЕСЬ, в кого вы направляете дубину. Переступить через простых людей НЕЛЬЗЯ", — цитирует Залевского телеграм-канал "Типичный Борисов".





Залевский проходил службу на руководящих должностях в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел.











