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"Я бывший офицер и мне стыдно". Гендиректор ФК БАТЭ Михаил Залевский выбросил милицейскую форму
Источник материала: Партизан
Генеральный директор ФК БАТЭ Михаил Залевский выбросил милицейскую форму в мусорный бак, выразив таким образом солидарность с гражданами, мирно протестующими против политического беззакония в Беларуси и осуждающими действия силовиков.
"Нет слез смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы. Я бывший офицер и ныне СТЫДНО через край. Прошу, ОСТАНОВИТЕСЬ ради мира. Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль? Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов. Здесь НЕТ ВРАГОВ, вокруг соседи, жены и друзья. ЗАДУМАЙТЕСЬ, в кого вы направляете дубину. Переступить через простых людей НЕЛЬЗЯ", — цитирует Залевского телеграм-канал "Типичный Борисов".
Залевский проходил службу на руководящих должностях в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел.
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Генеральный директор ФК БАТЭ Михаил Залевский выбросил милицейскую форму в мусорный бак, выразив таким образом солидарность с гражданами, мирно протестующими...
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