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Что сейчас происходит у метро «Пушкинская»

14.08.2020 13:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Жители столицы вновь начали выстраиваться в «цепи солидарности». Стоят с самого утра минчане и возле метро «Пушкинская». Белорусы протестуют против насилия со стороны сотрудников силовых структур.

«Пушкинскую» уже называют легендарным местом, символом сопротивления. Ночью 10 августа тут было особенно ожесточенное сопротивление. «Пушкинская» также стала местом гибели одного из протестующих.

Вчера, 13 августа, вечером возле метро собралось большое количество людей. Машины сигналили, люди ходили с шарами и цветами.

Сегодня здесь с самого утра сформировалась цепь солидарности. В ней, как и в большинстве вчерашних живых цепей, стоят в основном женщины с цветами.








 
 
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Жители столицы вновь начали выстраиваться в «цепи солидарности». Стоят с самого утра минчане и возле метро «Пушкинская». Белорусы протестуют против насилия со...
 
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