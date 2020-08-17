Источник материала: Виртуальный Брест

По пока не подтверждённой информации от людей, которые находились сегодня возле СИЗО, принято решение на уровне Генеральной прокуратуры о прекращении действия всех судебных решений о наказаниях в отношении задержанных. Другими словами - всех отпустят, сутки отменят, штрафы можно не платить. Однако пока это всё со слов, документа мы не видели.

Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий" alt="Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий" src="https://www.21.by/pub/news/2020/08/1597657952063609.jpg">



Факт - люди выходят. Не очень быстро, потому что занимает время выдача вещей и оформление документов. Но выходят.





Прямо тут, на месте, работает группа адвокатов, которые немедленно оказывают необходимую юридическую помощь (на фото).

Встречают тех, кто выходит, аплодисментами. Вещи и продукты предоставляют волонтёры.





Все, кто выходит, говорят о "человеческом" отношении к заключенным в СИЗО, а вот про Ленинский РОВД отзываются не лестно. Люди стояли у СИЗО после площади Ленина, несколько представителей, включая журналиста тутбая Станислава Коршунова, впустили, чтобы они могли ознакомиться с условиями содержания.





Пока люди стояли в Бресте, им сообщили из Каменца коллеги, что там тоже пошёл процесс, скорее всего, так будет по всем городам.





В данный момент люди ещё ждут. И идут.

А вот возле Ленинского ещё много людей - требуют инспекции, хотят проверить, что там никого нет из задержанных. В Пружанах также выпустили людей из СИЗО.