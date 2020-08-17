ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий

17.08.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

По пока не подтверждённой информации от людей, которые находились сегодня возле СИЗО, принято решение на уровне Генеральной прокуратуры о прекращении действия всех судебных решений о наказаниях в отношении задержанных. Другими словами - всех отпустят, сутки отменят, штрафы можно не платить. Однако пока это всё со слов, документа мы не видели.

Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий" alt="Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий" src="https://www.21.by/pub/news/2020/08/1597657952063609.jpg">

Факт - люди выходят. Не очень быстро, потому что занимает время выдача вещей и оформление документов. Но выходят.

Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий

Прямо тут, на месте, работает группа адвокатов, которые немедленно оказывают необходимую юридическую помощь (на фото).

Встречают тех, кто выходит, аплодисментами. Вещи и продукты предоставляют волонтёры.

Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий

Все, кто выходит, говорят о "человеческом" отношении к заключенным в СИЗО, а вот про Ленинский РОВД отзываются не лестно. Люди стояли у СИЗО после площади Ленина, несколько представителей, включая журналиста тутбая Станислава Коршунова, впустили, чтобы они могли ознакомиться с условиями содержания.

Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий

Пока люди стояли в Бресте, им сообщили из Каменца коллеги, что там тоже пошёл процесс, скорее всего, так будет по всем городам.

Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий

В данный момент люди ещё ждут. И идут.

А вот возле Ленинского ещё много людей - требуют инспекции, хотят проверить, что там никого нет из задержанных. В Пружанах также выпустили людей из СИЗО.

Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий

Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий

Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий
Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий

Людей отпускают из СИЗО в Бресте. И в Каменце. Говорят, что без условий и последствий

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  По пока не подтверждённой информации от людей, которые находились сегодня возле СИЗО, принято решение на уровне Генеральной прокуратуры о прекращении действия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство Беларуси ушло в запланированную отставку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.08.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика