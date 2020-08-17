Следственный комитет: с заботой о карателях

СК сообщает, что туда "поступают заявления и сообщения об оскорблениях и угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, членов избирательных комиссий в связи с осуществлением ими должностных и служебных обязанностей".





"Нередко угрозы поступают в адрес членов их семей, а в некоторых случаях запугиваются и подвергаются травле дети", говорится в сообщении СК.





Там заявили, что "по каждому такому факту проводятся проверки, устанавливаются и опрашиваются лица, причастные к противоправным действиям. По результатам проверок будет дана правовая оценка".





В СК предупредили, что "за оскорбления, угрозы применения насилия, а также собирание и распространение информации о частной жизни предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание за некоторые из указанных действий – вплоть до лишения свободы на срок до шести лет".