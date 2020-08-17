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В Гродно завершается первый этап масштабной реконструкции Старого замка

17.08.2020 17:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродно завершается первый этап масштабной реконструкции Старого замкаГродно завершается первый этап масштабной реконструкции Старого замка" class="one-news__figure-img">

Первый этап масштабной реконструкции жемчужины Беларуси – Старого замка в Гродно – подходит к завершению. Уже до конца года отдельные элементы экспозиции станут доступны для туристов. 

Замок – уникальный памятник архитектуры, без малого 10 столетий на горе, где он стоит, селились князья и короли. По проекту ему вернут облик времен XVI века, когда владельцем был Стефан Баторий. Въездные ворота, оборонительные башни, стены – почти готовы. Строительно-монтажные работы завершаются, впереди только отделка. Реконструкция идет уже больше двух лет. Специалисты не спешат ­– важно максимально сохранить старинные элементы. Находки на территории обнаруживают до сих пор. 

Находок впереди будет ещё много, уверены специалисты. Ведь весь следующий год строители полностью посвятят реставрации самого королевского дворца.

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Теги: Гродно
 
 
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Первый этап масштабной реконструкции жемчужины Беларуси – Старого замка в Гродно – подходит к завершению. Уже до конца года отдельные элементы экспозиции станут...
 
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