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Жесткое выступление бастующего работника «Гродножилстроя»: У нас одно требование — убрать Лукашенко

17.08.2020 17:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рабочие настроены решительно.

«Гродножилстрой» — одно из первых предприятий, которое присоединилось к Общенациональной забастовке. Telegram-канал «Радыё Свабода» публикует видео выступления рабочего Генриха Станиславовича, который назвал единственное требование коллектива предприятия — убрать лживое правительство и Лукашенко.


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