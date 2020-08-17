|
Жесткое выступление бастующего работника «Гродножилстроя»: У нас одно требование — убрать Лукашенко
Источник материала: Партизан
Рабочие настроены решительно.
«Гродножилстрой» — одно из первых предприятий, которое присоединилось к Общенациональной забастовке. Telegram-канал «Радыё Свабода» публикует видео выступления рабочего Генриха Станиславовича, который назвал единственное требование коллектива предприятия — убрать лживое правительство и Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочие настроены решительно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)