Источник материала: Новости Волковыска

Латвия начнет переговоры с Международной федерацией хоккея на льду о том, чтобы перенести проведение чемпионата мира по хоккею 2021 из Беларуси в другую страну, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Давайте призовем ИИХФ найти другую страну вместо Беларуси. Если федерация откажется и ситуация в Беларуси не изменится, правительство может решить, что Латвия не будет участвовать в хоккейном чемпионате 2021 года», — сказал он.

Переговоры начнутся не сегодня и не завтра. Их должно инициировать Министерство образования и науки.

«На данный момент сложно представить, как мы можем вместе организовать чемпионат по хоккею после недавних событий в Беларуси», — сказал премьер.

Турнир, который должен пройти в Минске и Риге, стартует 21 мая 2021 года, финал – 6 июня.