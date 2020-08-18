Адвокат назвал диагноз Ефремова

Источник материала: ОНТ

У актера Михаила Ефремова выявлена хроническая обструктивная болезнь легких. Такое заявление сделал его адвокат Эльман Пашаев, пишет РИА «Новости».

На минувшей неделе артист попал в больницу прямо с заседания суда. Тогда Пашаев сообщил, что у Ефремова диагностировали инсульт, но документы из больницы и суда не оглашались из-за врачебной тайны.

В выходные Ефремов вернулся домой из больницы, ему предписан постельный режим. Во вторник, 18 августа, актер намерен присутствовать на заседании.

По словам судьи Анатолия Костюкова, Ефремов выписался из больницы по собственному желанию, его состояние было удовлетворительным. Врачи посоветовали ему перестать курить, а также принимать лекарства.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

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