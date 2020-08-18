﻿ Боец — Караеву: за пару дней ваше МВД совершило тяжких и особо тяжких преступлений больше, чем народ за 26 лет. 21.by
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Боец — Караеву: за пару дней ваше МВД совершило тяжких и особо тяжких преступлений больше, чем народ за 26 лет

18.08.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор по международному развитию Белорусской федерации панкратиона и смешанных единоборств, боец спецназа Французского легиона, получивший высшую награду из рук президента Франции, Вадим Кырняло в жесткой форме обратился к руководителю МВД Беларуси Юрию Караеву.

Боец — Караеву: за пару дней ваше МВД совершило тяжких и особо тяжких преступлений больше, чем народ за 26 лет
- Юрий Хаджимуратович Караев, обращаюсь к вам, как к председателю белорусской федерации кикбоксинга и тайского бокса. Ваш мундир стал красным от крови белорусского народа. Вы себя полностью дискредитировали. Предлагаю вам добровольно покинуть федерацию. Наши спортсмены должны гордо нести флаг нашей страны, и ваша репутация будет грязным пятном.

Теперь я обращаюсь к вам, как к министру внутренних дел Беларуси. Еще совсем недавно мы обращались с просьбой создать следственную группу по борьбе с коррупцией в судах и высших эшелонах власти. Вам даже не хватило духу ответить. Находясь на должности министра, вы превратили ваше ведомство в "бандеровских" карателей. Отдавая преступные приказы, вы превратили солдат и офицеров в шакалов. Другое слова сложно подобрать.

Они рыщут по улицам мирной Беларуси и рвут на куски мирный белорусский народ. На ваших руках реки крови моего родного народа. Простых и мирных граждан. На вашей совести десятки смертей и тысячи покалеченных судеб. За несколько дней ваше ведомство совершило тяжких и особо тяжких преступлений больше, чем весь народ за 26 лет.

Увидел ваше интервью, где вы скромно берете ответственность на себя за ваших шакалов и готовы ответить за содеянное… Вы как будто растворились в этом кресле. Это было очень скромно.

Скоро, очень скоро вас будут судить. И несомненно справедливым решением трибунала будет расстрел.
 
 
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Директор по международному развитию Белорусской федерации панкратиона и смешанных единоборств, боец спецназа Французского легиона, получивший высшую награду из...
 
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