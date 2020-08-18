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"Нашему бывшему президенту придется за все ответить" Невероятная речь гродненского рабочего

18.08.2020 12:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Смелый гродненский рабочий сказал все, что думает о Лукашенко. Его слова вызвали овации, а видеоролик с этой речью на youtube уже собрал сотни тысяч просмотров.

"Нашему бывшему президенту придется за все ответить" Невероятная речь гродненского рабочего
Рабочий "Гродножилстроя" очень эмоционально высказался о последних событиях в стране и об Александре Лукашенко.

«Он сам себя обманул (Лукашенко). Если бы он поставил себе хотя бы 54 или 55 баллов (процентов)... Люди побастовали бы немного, но, может, поверили бы. Но он сам перегнул палку, сам на себя накликал эту беду», - уверен рабочий. 

«Кто сегодня ответит за семь тысяч пострадавших и убитых морально и покалеченных физически?», - спрашивает он. «Эта информация, может быть и ложная, но где те люди, о которых не могут узнать ни родители, ни жены. Кто ответит за этих людей?», - продолжил он.

Белорусы требуют сегодня только одного: убрать лживое правительство, ЦИК и в первую очередь Александра Лукашенко, подытожил гродненский рабочий.


Это видео стало вирусным - менее чем за сутки его посмотрело около 400 тысяч человек
 
 
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Смелый гродненский рабочий сказал все, что думает о Лукашенко. Его слова вызвали овации, а видеоролик с этой речью на youtube уже собрал сотни тысяч просмотров.
 
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