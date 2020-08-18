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Белорусские дипломаты подают в отставку

18.08.2020 15:52 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Первым белорусским чиновником, осудившим насилие в Беларуси, стал посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Он поддержал протесты и 16 августа опубликовал пост в соцсети 

«Я действительно подал заявление об отставке. Это - логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки», - рассказал TUT.BY Лещеня.

«Я солидарен с теми, кто вышел на улицы болорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я – с Вами, рабочие «БелАЗа» и «Кузнечного завода тяжелых штамповок»! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Беларусы выстрадали это право!» - сказал дипломат.

«Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан», - заявил дипломат, отметив, что он солидарен с вышедшими на мирные шествия гражданами.

В редакцию издания «Наша нiва» он прислала видеоообращение.

Как пояснили в МИД, решение об отставке Чрезвычайного и полномочного посла принимается лицом, его назначившим, то есть главой государства. Заявление об отставке также рассматривает президент и, при своем согласии, подписывает заявление. Указа об отставке Лещени пока нет.

В отставку подал также начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Беларуси Андрей Бушило, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на источник. В понедельник в Facebook  Бушило опубликовал репост фотографии с митинга у Стелы и словами «Это наш подвиг! Я Беларус! Горжусь!». Дипломат сообщил, что покидает свой пост по «велению совести», коллеги проводили его аплодисментами и вручили бело-красно-белый флаг.

Еще два сотрудника МИД - начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева - провели пикет у здания министерства. Они вышли с белыми листами в руках, чтобы выразить свою принципиальную позицию.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Впервую ночь они длились 7 часов. 11 августа протесты продолжились.

За предыдущую неделю в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно. Точных данных об общем количестве задержанных пока нет. До сегодняшнего дня было известно о двух жертвах. 

 
 
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Первым белорусским чиновником, осудившим насилие в Беларуси, стал посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Он поддержал протесты и 16 августа опубликовал пост в...
 
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