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МВД признало ещё одну смерть во время протестов. Это 19-летний парень
Источник материала: KYKY>
МВД подтвердило еще одну смерть во время протестов: в Минске на Партизанском проспекте погиб 19-летний парень.
Трагедия произошла примерно в 03:20 16 августа. На парня, который находился на проезжей части, наехал автомобиль «Рено». Причем, уверяет ведомство, до этого молодого человека просили уйти на тротуар, но тот никак не отреагировал. От полученных травм в результате ДТП парень умер.
МВД
До этого МВД признавал только
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