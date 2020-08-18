МВД признало ещё одну смерть во время протестов. Это 19-летний парень

Источник материала: KYKY

МВД подтвердило еще одну смерть во время протестов: в Минске на Партизанском проспекте погиб 19-летний парень.

Трагедия произошла примерно в 03:20 16 августа. На парня, который находился на проезжей части, наехал автомобиль «Рено». Причем, уверяет ведомство, до этого молодого человека просили уйти на тротуар, но тот никак не отреагировал. От полученных травм в результате ДТП парень умер.

МВД утверждает , что он «являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни».

До этого МВД признавал только смерть Александра Тарайковского. Церемония прощания с ним прошла в Минске на выходных. Было очень много людей.

Фото: «Фотографы против»