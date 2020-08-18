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Весной транспортники спрашивали минчан о проездных на 30 и 75 минут. Что сказали люди?
Источник материала: Tut.by
Столичные транспортники в мае
Пилотный проект предложили такой: ввести билеты на наземный транспорт на 30 и 75 минут, по рублю и два соответственно. Число пересадок — неограниченное.
В «Минсктрансе» рассказали, как отнеслись к такой идее минчане:
— Не исключено, что такой результат связан именно с тем, что в билеты на короткие периоды времени не включен метрополитен, — считает заместитель генерального директора «Минсктранса» Елена Романова. — В городах зарубежья, в которых есть этот вид транспорта, существование подобных проездных имеет смысл в комплексе с метро.
В то же время продолжается работа над проектом единого проездного билета на более длительные периоды времени без разделения наземного транспорта на виды.
— С учетом зарубежного опыта предполагается проводить комплексную с метрополитеном реформу системы оплаты проезда в этом направлении, — сообщают на предприятии.
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Столичные транспортники в мае спросили у горожан, как им идея ввести проездные на наземный транспорт на 30 и 75 минут. На сайте Мингорисполкома даже был опрос, теперь...
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