Весной транспортники спрашивали минчан о проездных на 30 и 75 минут. Что сказали люди?

Источник материала: Tut.by

Столичные транспортники в мае спросили у горожан, как им идея ввести проездные на наземный транспорт на 30 и 75 минут. На сайте Мингорисполкома даже был опрос, теперь стали известны его результаты, сообщает агентство «Минск-Новости» .



Вот так могли бы выглядеть новые проездные. Изображение: «Минсктранс»

Пилотный проект предложили такой: ввести билеты на наземный транспорт на 30 и 75 минут, по рублю и два соответственно. Число пересадок — неограниченное.

В «Минсктрансе» рассказали, как отнеслись к такой идее минчане:

46% респондентов высказали безразличие, проголосовав в разделе «все равно» или «нейтрально»;

18% пассажиров поддержали саму идею введения краткосрочных билетов («отличная идея», «полностью согласен»);

24% выступают за такие проездные лишь в случае, если они будут включать не только наземный транспорт, но и метрополитен.

остальные сказали пилотному проекту «нет».

— Не исключено, что такой результат связан именно с тем, что в билеты на короткие периоды времени не включен метрополитен, — считает заместитель генерального директора «Минсктранса» Елена Романова. — В городах зарубежья, в которых есть этот вид транспорта, существование подобных проездных имеет смысл в комплексе с метро.

В то же время продолжается работа над проектом единого проездного билета на более длительные периоды времени без разделения наземного транспорта на виды.

— С учетом зарубежного опыта предполагается проводить комплексную с метрополитеном реформу системы оплаты проезда в этом направлении, — сообщают на предприятии.