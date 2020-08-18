Мирные акции солидарности проходят в регионах

Источник материала: Вороновская газета





В Вороново акции солидарности проходят с минувшей пятницы. Молодежь, семьи с детьми, жители райцентра постарше выходят на Советскую улицу по вечерам, чтобы выразить свой протест насилию, имевшему место во время протестных мероприятий в Минске и других белорусских городах.

В прошедшее воскресенье люди с белыми шарами и плакатами прошли колонной по центральным улицам поселка. Шествие сопровождалось сигналами автомобилей, следовавших позади. На центральной площади к участникам шествия вышел председатель Вороновского райисполкома Николай Розум. Люди высказывались, но конструктивного диалога в формате «открытого микрофона» митингующих с властью не состоялось.







Как проинформировал начальник Вороновского РОВД Руслан Хомко, на территории Вороновского района при проведении мирных акций нарушений общественного порядка не выявлено. Фактов применения физической силы со стороны сотрудников РОВД не было.







Подобные акции прошли и в областных центрах, городах — Барановичах, Слониме, Поставах, Волковыске, Лиде и других.

Фото из открытых источников.