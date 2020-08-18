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Работники сахарных заводов вышли на акции солидарности
Источник материала: Партизан
Работники белорусских сахарных заводов во вторник вышли на акции солидарности, сообщает портал
"На акции солидарности сегодня вышли работники сахарных заводов — в Жабинке, Слуцке и Городее. Работники Городейского сахарного завода, как сообщается, объявили забастовку", - информирует портал.
К акции сотрудников сахарного завода в Жабинке также присоединились представители Жабинковского комбикормового завода.
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Работники белорусских сахарных заводов во вторник вышли на акции солидарности, сообщает портал tut.by.
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