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Работники сахарных заводов вышли на акции солидарности

18.08.2020 16:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работники белорусских сахарных заводов во вторник вышли на акции солидарности, сообщает портал tut.by.



"На акции солидарности сегодня вышли работники сахарных заводов — в Жабинке, Слуцке и Городее. Работники Городейского сахарного завода, как сообщается, объявили забастовку", - информирует портал.

К акции сотрудников сахарного завода в Жабинке также присоединились представители Жабинковского комбикормового завода. 
 
 
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Работники белорусских сахарных заводов во вторник вышли на акции солидарности, сообщает портал tut.by.
 
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