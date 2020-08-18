Мужчина утонул в Каменецком районе

Источник материала: ОНТ

Мужчина утонул в водоеме в Каменецком районе, сообщили в Брестском областном совете ОСВОД, передает БЕЛТА.

По данным источника, 29-летний мужчина 16 августа отдыхал с компанией на берегу пруда у деревни Заречаны. Они пили спиртное. Житель деревни Ясиновка, работавший животноводом на предприятии «Беловежский» около 19.30 захотел искупаться. В какой-то момент он начал тонуть. Это происходило на глазах у друзей, но они не смогли спасти его.

Тело из воды на следующий день достали водолазы ОСВОД в 80 метрах от берега на глубине двух метров.

Сообщается также, что с начала года в Брестской области утонули 38 человек, из них 20 были в состоянии алкогольного опьянения. Среди утонувших – трое детей.

Фото: pixabay

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