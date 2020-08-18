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Чья бы корова мычала: Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти
Источник материала: Партизан
Оппозиция решила создать Координационный совет, чтобы захватить власть, заявил сегодня Лукашенко.
"Новый элемент — это попытка убаюкать власть, особенно силовые структуры: "Мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. <...> Они (оппозиция) нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", — заявил он.
Ранее кандидат на пост гпрезидента Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.
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Оппозиция решила создать Координационный совет, чтобы захватить власть, заявил сегодня Лукашенко.
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