Вот такие переговоры: Лукашенко назвал Координационный совет оппозиции попыткой захвата власти

Специальный Координационный совет был создан по инициативе штаба кандидаты в президенты Светланы Тихановской. В него входят известные личности, включая лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, художника Владимира Цеслера и правозащитника Алеся Беляцкого.





"Новый элемент - это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", - высказался на встрече с членами Совбеза Лукашенко.





В пример президент привел Координационный совет, созданный с целью мирной передачи власти.





"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - заявил Лукашенко.





Президент предупредил входящих в совет о том, что будут приниматься "адекватные меры", однако "по Конституции и закону". Он заверил, что существует достаточно мер, "чтобы отсудить некоторые горячие головы".





Высказался Лукашенко в отношении и состава совета: "Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", - заключил он.





Среди участников Координационного совета - лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, дизайнер Владимир Цеслер, правозащитник Алесь Беляцкий, лидер штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие известные в Беларуси деятели. Состав его продолжает пополняться, вскоре туда обещают включить представителей забастовочных комитетов от предприятий.





Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По результатам голосования Лукашенко набрал 80,1%, Светлана Тихановская - 10,12%, а другие претенденты - менее двух процентов. Оппозиционные политики не согласны с итогами выборов и требуют провести их снова. Десятый день в стране продолжаются акции протеста и забастовки на предприятиях.







