«Руководство «Беларуськалия» грозит прогулами бастующим и обещает премии тем, кто выйдет на работу»

«Салідарнасці» председатель организации Первого рудоуправления Независимого профсоюза горняков Ирина Зыль. Об этом рассказалапредседатель организации Первого рудоуправления Независимого профсоюза горняков Ирина Зыль.





Профсоюзный лидер напомнила, что 17 августа были созданы стачкомы рудоуправлений, которые выдвинули свои кандидатуры в общий стачком ОАО «Беларуськалий».





По словам Ирины Зыль, около 5000 работников подписали протокол об объявлении бессрочной остановки предприятия.





– По состоянию на 17.00 практически стоят все рудоуправления. На обогатительных фабриках проводятся некоторые работы, потому что нужно выгрузить склады готовой продукции – иначе залежится, и потом камнем не сдвинешь.





Лидер Независимого профсоюз горняков забастовочный комитет разрешает выполнять работы, которые необходимы для жизнедеятельности людей и поддержания производства.





– Фабрики все не останавливаются, потому что идет подработка лав – чтобы остановка производства была безопасной.





Ирина Зыль отмечает, что администрация «Беларуськалия» оказывает очень большое давление на работников.





– Руководство говорит, что не поставит прогулы людям, которые со вчерашнего дня подписали протокол о забастовке и уже не были на работе.





Тем, кто с завтрашнего дня не выйдет, грозят выставить прогулы, обещают премии-доплаты. Многие люди колеблются, начинается разброд. Мы понимаем, что это нормально для забастовки. Так было в 1991-м, у нас есть опыт. Завтра (19 августа – прим. «С») мы выходим к 9.00 на площадь в Солигорске, будем решать вопросы.





Сопредседатель стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Анатолий Бокун обратился к работникам предприятия не выходить на работу 19 августа. Он просит не оставаться в стороне желающих примкнуть к забастовке.





Стачком «Беларуськалия»: «Если у нас сейчас отберут свободу, то никакие деньги нам уже не будут нужны»





Также стачечный комитет «Беларуськалия» призывает бастующих и сочувствующих не подписывать заявлений об отказе от участия в забастовке и переводе на 2/3 тарифа.





«Сейчас представители Белхимпрофсоюза ходят по нарядным и пытаются убедить бастующих и сочувствующих, что наш протест не законен, а начальство подсовывает заявление об отказе от участия в забастовке и переводе на 2/3 тарифа (оклада). Ничего ни в коем случае не подписывайте!





Да, данное трудовое законодательство запрещает забастовку с политическими требованиями. Но факт в том, чт законы сегодня действуют только в отношении мирных протестующих, но не карателей.





...Задайте себе простой вопрос: законно ли жестоко избивать людей за другую точку зрения, законно ли пытать, унижать и насиловать их резиновыми дубинами?





Нас и наших детей хватали средь бела дня мрази в балаклавах из микроавтобусов и издевались в отделениях милиции, ИВС и тюрьмах. Они посягнули на святое – на детей. Все видели сотни ужасающих видео. Неужели этого не достаточно?





Руководство предприятия пытается нас разделить и задавить по одному, пугает невыплатой аванса, зарплаты, премии ко Дню шахтёра и остановкой Коллективного договора. Не бойтесь и не верьте их пустым обещаниям!





Деньги – последнее, о чём сейчас стоит думать. Ведь если у нас сейчас отберут свободу, то никакие деньги нам уже не будут нужны. Свобода бесценна.





На данный момент огромное количество организаций, фондов, гражданских инициатив и небезразличных людей готовы оказать нам помощь, в том числе и материальную. Поэтому не теряйте боевой дух и идите до конца!»