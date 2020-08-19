Дыня или арбуз? Врач рассказала, что полезнее

Источник материала: ОНТ

Что приносит больше пользы организму– арбуз или дыня — рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова, пишет РИА «Новости».

По словам специалиста, дыня и арбуз содержат почти одинаковое количество микроэлементов: железа, магния, фосфора, фолиевой кислоты и калия.





Медик добавила, что в арбузе есть много ликопина (это мощный антиоксидант, который защищает сосуды от атеросклероза). Он также способствует сохранению остроты зрения и благотворно влияет на работу предстательной железы у мужчин. Также эта ягода – источник цитруллина – аминоксилоты, полезной для сосудов и сердца.

Эксперт заключила, что при выборе между арбузом и дыней нужно руководствоваться лишь одним фактором – есть то, что больше нравится. Главное – соблюдать три важных правила.

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