Убийцы! В госпитале умер мужчина из Бреста, в которого силовики стреляли на поражение. Ему было 43 года

Родственники мужчины говорят, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал — просто шел. Выстрел, который он получил, был, считают люди, с которыми говорили родные, сделан с крыши здания.





Родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Дочь Людмила рассказывала TUT.BY, что у отца огнестрельная травма, «повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза».





Геннадий Шутов умер в госпитале сегодня, 19 августа, в 10.20.





В МВД сообщили, что в Бресте вечером 11 августа милиция стреляла в протестующих из огнестрельного оружия на поражение. По данным милиции, есть раненый. Имели ли они в виду Геннадия Шутова, неизвестно.





Милиция уточняет, что на поражение стреляли якобы для защиты жизни и здоровья сотрудников от «группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках», когда тех не остановили предупредительные выстрелы вверх.





9−11 августа в скорую и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Госпитализировали 23 человека, некоторым из них потребовались операции.





Напомним, вечером после выборов и на следующий день в Бресте произошли массовые протесты горожан и стычки с милицией.





Геннадий — официально третья жертва акций протеста после президентских выборов в Беларуси. Хотя еще до его смерти правозащитники говорили как минимум о пяти погибших. Но есть веротяность, что их больше.





были ситуации, когда людей просто не успевали довезти до больницы. Косвенно это подтвердили в Минздраве, когда на вопрос, сколько человек умерло в больницах от травм и избиений после протестов, там ответили, что именно в больницах пока "всех выхаживают", но





Правда, там не уточнили, сколько именно человек "не довезли".





Напомним, первой официальной жертвой стал Александр Тарайковский, погибший 10 августа на улице Притыцкого, где силовики брутально разогнали акцию протеста. В свидетельстве о смерти указано, что основная причина смерти Александра — «открытая рана грудной клетки», он умер от массивной потери крови.





В МВД ранее заявляли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, отчего мужчина и умер. Однако очевидцы рассказывали, а позже это подтвердилось несколькики видео, в том числе и от агентства Associated press, что у мужчины в руке ничего не взрывалось. Александру было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь.





Александра Вихора. Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. С тех пор родные искали сына несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи под ИВС. На днях в Гомеле похоронили 25-летнего. Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. С тех пор родные искали сына несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи под ИВС.





А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно — сына еще с 11 августа нет в живых.



