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В ГПК рассказали об иностранных журналистах, пытавшихся въехать в Беларусь под видом туристов

19.08.2020 12:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ГПК рассказали об иностранных журналистах, пытавшихся въехать в Беларусь под видом туристов

Представителям иностранных СМИ отказали во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации для журналистской деятельности на территории нашей страны. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

Инцидент произошел 18 августа в Национальном аэропорту «Минск». Всего отказано во въезде 17 представителям иностранных СМИ.

По данным ГПК, иностранцы скрывали настоящие цели визита, говорили, что намерены посетить достопримечательности.

Там добавили, что 18 августа в Беларусь прибыли представители ТРК «Deutsche Welle» и ТРК «Danmarks Radio», у них была аккредитация МИДа для работы на территории республики, поэтому проблем у них не возникло.

Фото: Госпогранкомитет Беларуси

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Теги: Минск
 
 
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Представителям иностранных СМИ отказали во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации для журналистской деятельности на территории нашей страны. Об...
 
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