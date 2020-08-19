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В ГПК рассказали об иностранных журналистах, пытавшихся въехать в Беларусь под видом туристов
Источник материала: ОНТ
Представителям иностранных СМИ отказали во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации для журналистской деятельности на территории нашей страны. Об этом
Инцидент произошел 18 августа в Национальном аэропорту «Минск». Всего отказано во въезде 17 представителям иностранных СМИ.
По данным ГПК, иностранцы скрывали настоящие цели визита, говорили, что намерены посетить достопримечательности.
Там добавили, что 18 августа в Беларусь прибыли представители ТРК «Deutsche Welle» и ТРК «Danmarks Radio», у них была аккредитация МИДа для работы на территории республики, поэтому проблем у них не возникло.
Фото: Госпогранкомитет Беларуси
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Представителям иностранных СМИ отказали во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации для журналистской деятельности на территории нашей страны. Об...
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