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Врет и не краснеет: Лавров заявил, что Лукашенко пытается "вступить в диалог с протестующими"
Источник материала: Партизан
Выборы в Беларуси не были идеальными, "белорусское руководство" это признает и пытается вступить в диалог с протестующими, заявил в эфире телеканала "Россия-1" глава МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выборы в Беларуси не были идеальными, отметил, что это якобы признает и белорусское руководство.
"Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав", - цитирует Лаврова сайт МИД РФ.
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Выборы в Беларуси не были идеальными, "белорусское руководство" это признает и пытается вступить в диалог с протестующими, заявил в эфире телеканала "Россия-1" глава...
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