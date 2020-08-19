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Врет и не краснеет: Лавров заявил, что Лукашенко пытается "вступить в диалог с протестующими"

19.08.2020 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выборы в Беларуси не были идеальными, "белорусское руководство" это признает и пытается вступить в диалог с протестующими, заявил в эфире телеканала "Россия-1" глава МИД РФ



Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выборы в Беларуси не были идеальными, отметил, что это якобы признает и белорусское руководство.

"Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав", - цитирует Лаврова сайт МИД РФ.
 
 
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Выборы в Беларуси не были идеальными, "белорусское руководство" это признает и пытается вступить в диалог с протестующими, заявил в эфире телеканала "Россия-1" глава...
 
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