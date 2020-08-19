Один из выходов со станции метро «Партизанская» будет закрыт до 31 августа

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Один из выходов со станции метро «Партизанская» полностью закрыли на ремон ремонт с 19 августа, сообщается на сайте столичного метрополитена.

Это выход №3-1 (в сторону улицы Долгобродской). Им нельзя будет воспользоваться до 31 августа.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

Фото: metropoliten.by

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