В новом микрорайоне Гомеля построили детский сад. В 2021 году здесь появится ещё и школа

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне учебного года в Гомеле открыли детский сад. Дошкольное учреждение появилось в одном из молодых микрорайонов города, где этот вопрос стоял наиболее актуально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Здание не пришлось строить с нуля: проект реализовали на площадях невостребованного сегодня Гомельского детского дома. В здании сделали современный ремонт и заменили мебель.





Помимо групп дошколят здесь разместятся шесть первых классов соседней средней школы.





К проектированию еще одного детского сада здесь планируют приступить в 2021 году. А уже в этом будет готов проект новой школы. На месте строительства на днях уже заложили памятный камень.