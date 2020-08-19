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В новом микрорайоне Гомеля построили детский сад. В 2021 году здесь появится ещё и школа

19.08.2020 23:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне учебного года в Гомеле открыли детский сад. Дошкольное учреждение появилось в одном из молодых микрорайонов города, где этот вопрос стоял наиболее актуально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание не пришлось строить с нуля: проект реализовали на площадях невостребованного сегодня Гомельского детского дома. В здании сделали современный ремонт и заменили мебель.

В новом микрорайоне Гомеля построили детский сад. В 2021 году здесь появится ещё и школа

Помимо групп дошколят здесь разместятся шесть первых классов соседней средней школы.

В новом микрорайоне Гомеля построили детский сад. В 2021 году здесь появится ещё и школа

К проектированию еще одного детского сада здесь планируют приступить в 2021 году. А уже в этом будет готов проект новой школы. На месте строительства на днях уже заложили памятный камень.

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Накануне учебного года в Гомеле открыли детский сад. Дошкольное учреждение появилось в одном из молодых микрорайонов города, где этот вопрос...
 
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