|
В новом микрорайоне Гомеля построили детский сад. В 2021 году здесь появится ещё и школа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Накануне учебного года в Гомеле открыли детский сад. Дошкольное учреждение появилось в одном из молодых микрорайонов города, где этот вопрос стоял наиболее актуально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помимо групп дошколят здесь разместятся шесть первых классов соседней средней школы.
К проектированию еще одного детского сада здесь планируют приступить в 2021 году. А уже в этом будет готов проект новой школы. На месте строительства на днях уже заложили памятный камень.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Накануне учебного года в Гомеле открыли детский сад. Дошкольное учреждение появилось в одном из молодых микрорайонов города, где этот вопрос...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)