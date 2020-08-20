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«Давайте объединимся и спасём нашу страну». Как проходят митинги в поддержку мира в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На митинги в поддержку мира и безопасности по всей стране вышли сотни тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа».
Люди собрались не только в столице и в областных центрах, но и небольших городах. У всех только один посыл – сохранить национальное достояние и спокойствие в нашем общем доме.
Евгений Пустовой, корреспондент:
На митингах молодежь и старики, бюджетники и бизнесмены, заводчане и интеллигенция.
Посмотришь вот на эти вот демонстрации, и то, что они выдвигают – вот это тупость. Я не могу это перенести. Вот поэтому я здесь. У меня здесь есть программа, я знаю, что сделано за 25 лет. И никто нас никогда не свернет, с дороги не сдвинет. Даже если эти «натовцы» возле границ польской, литовской – ничего они тоже не сделают. Постоят и уйдут.
То, что сегодня происходит в Беларуси, меня не устраивает. Меня не устраивает, такой сценарий отыгрывался и в Украине. И я, человек науки, знаю, какое сегодня обеспечение научное и возможности в нашей белорусской науке, и что сегодня происходит в других странах.
Евгений Пустовой:
Флешмоб по все стране.
Евгений Пустовой:
С такими мыслями в прошлом граждане Украины вышли на митинг в Минске.
Мне есть, с чем сравнивать. Ой, это третья страна, где я живу. 18 лет я прожила в Украине, 7 лет прожила в России, два года вот почти здесь. Мне есть, с чем сравнивать. Я не хочу, чтобы была здесь Украина, я не хочу, чтобы была здесь Россия. Я хочу нормально работать, у меня есть ИП, у меня есть дом – я хочу это развивать. Я не хочу, чтобы у нас здесь пришла... ну это 2014 год в Украине, у меня дежавю просто.
А это уже акция напротив здания белорусского посольства в Вильнюсе. Смысл – литовцы против белорусского Майдана.
Беларусь – это островок, островок спокойствия, надежды, веры в будущее, настоящей рабочей промышленности, настоящего крестьянского хозяйства. И так легко это всё разрушить нам на эмоциях.
А вы посмотрите, с какими цветами мы живём – у нас голубой, белый, солнечный, яркий. И что нам предлагают – чёрные цвета? Нет, любимую не отдаём.
Мы вместе, мы сила. Друзья, родненькие мои, я обожаю свою страну, я её люблю, я здесь родилась, здесь воевал мой дед, здесь служил мой отец. Поэтому давайте объединимся и спасём нашу страну. За Беларусь, за нашего Президента!
Настроение людей обсуждали и во Дворце Независимости. До этого свое желание вернуть спокойную страну продемонстрировали более 100 тысяч человек.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Евгений Пустовой:
Сигналы к миру звучат в сквере имени полководца Победы.
У меня дедушка прошел концлагерь, вернулся, и его сдали полицаи. После этого его убили. Я так свою семью и свою историю не предаю. Я в школе историю учила, и надеюсь, что теперь детям объяснят, что этот флаг – это флаг коллаборационистов. Я хочу жить в свободной стране. Я люблю свою страну и хочу, чтобы она процветала.
Мне не сигналят. Я вот иду, мне не сигналят – мне либо глаза уводят, либо улыбаются и говорят: «Наши идут».
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Новости Беларуси. На митинги в поддержку мира и безопасности по всей стране вышли сотни тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа». Люди собрались не...
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