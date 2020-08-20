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В Беларуси определены медцентры, где ЭКО будут делать бесплатно
Источник материала: ОНТ
Диагноз «бесплодие» – давно не приговор. И об ЭКО знают все. Правда, не все семьи, которые мечтают о детях, могут позволить себе недешевое искусственное оплодотворение. С 1 января первая попытка ЭКО для белорусок будет бесплатной. Речь о государственных медицинских центрах, и они уже известны. Так что планировать радостное событие в жизни можно прямо сейчас.
К своему счастью «в квадрате», улыбается молодая мама, они с мужем шли семь лет: бесконечные визиты к врачам, обследования, таблетки, неудачные беременности и в результате – бесплодие. Но вера и желание стать родителями были убедительнее медицинских диагнозов. Когда решились на ЭКО, обоим было далеко за тридцать. Процедура недешёвая – а потому понадобилось еще два года, чтобы накопить нужную сумму – в их случае ЭКО обошлось около десяти тысяч рублей.
Изабелла – шестикратная чемпионка Беларуси по спортивной гимнастике, до декрета работала тренером, но ради мечты пришлось оставить любимое занятие. Организовать бизнес. Перемены оказались к лучшему. Пусть в материнстве много хлопот – двойняшки Марк и Ангелина не дают маме соскучиться, – уверена: они главная победа в ее жизни. Теперь своим опытом, как не сдаваться на пути к мечте, делится со всеми, кто тоже на пути к материнству.
Елена Граховская впервые мамой станет в октябре. Признается, эту беременность вместе с мужем ждали долго, получилось не сразу, со второй попытки. Теперь все мысли о долгожданной встрече. Имя уже придумали – Мария.
В последнее десятилетие проблема бесплодия стала актуальнее. В прошлом году в Беларуси зарегистрировано 752 случая на сто тысяч женщин от 18 до 49 лет. Но бесплодие – не приговор. С ним успешно помогают справляться наши врачи уже 46 лет. Одним из первых, кто вселил уверенность в женщин, стал РНПЦ «Мать и дитя». В 2006 здесь освоили вспомогательные репродуктивные технологии – методы терапии бесплодия.
Только за первое полугодие 2020 года благодаря ЭКО скоро познают радость материнства 170 женщин. И это только в этом центре. Всего их в стране восемь. Три государственных и пять частных. Ради мечты стать родителем навстречу белорусам идут не только врачи, но и государство. С января одна попытка ЭКО станет бесплатной. Ее будут делать в трех клиниках за счет бюджетных средств. В «Мать и дитя», 2-м столичном роддоме и Гомельском областном диагностическом медико-генетическом центре.
План на 2021 год – осуществить 2 тысячи бесплатных попыток. Говорят, и это не предел. Наша медицина сегодня способна на многое. В том числе – сделать человека еще счастливее. Ведь где начинается жизнь – продолжается наша история.
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Диагноз «бесплодие» – давно не приговор. И об ЭКО знают все. Правда, не все семьи, которые мечтают о детях, могут позволить себе недешевое искусственное...
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