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В Беларуси определены медцентры, где ЭКО будут делать бесплатно

20.08.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси определены медцентры, где ЭКО будут делать бесплатно

Диагноз «бесплодие» – давно не приговор. И об ЭКО знают все. Правда, не все семьи, которые мечтают о детях, могут позволить себе недешевое искусственное оплодотворение. С 1 января первая попытка ЭКО для белорусок будет бесплатной. Речь о государственных медицинских центрах, и они уже известны. Так что планировать радостное событие в жизни можно прямо сейчас.


К своему счастью «в квадрате», улыбается молодая мама, они с мужем шли семь лет: бесконечные визиты к врачам, обследования, таблетки, неудачные беременности и в результате  – бесплодие. Но вера и желание стать родителями были убедительнее медицинских диагнозов. Когда решились на ЭКО, обоим было далеко за тридцать. Процедура недешёвая – а потому понадобилось  еще два года, чтобы накопить нужную сумму – в их случае ЭКО обошлось около десяти тысяч рублей.

Изабелла Фёдорова: «Конечно, вопрос средств  стоит очень остро, потому что одно дело заработать на эту процедуру, другое дело, что эту процедуру можно делать неизвестно сколько раз. И каждый раз нужно быть готовым к тому, что нужна какая-то сумма. А время женское – не безграничное, мне 35, и сколько я могу ждать, сколько у меня есть времени, чтобы сделать какое-то количество попыток. Поэтому первая попытка бесплатная, это великое подспорье». 

Изабелла – шестикратная чемпионка Беларуси по спортивной гимнастике, до декрета работала тренером, но ради мечты пришлось оставить любимое занятие. Организовать бизнес. Перемены оказались к лучшему.  Пусть в материнстве много хлопот – двойняшки Марк и Ангелина не дают маме соскучиться, – уверена: они главная победа в ее жизни. Теперь своим опытом, как не сдаваться на пути к мечте, делится со всеми, кто тоже на пути к материнству.  

Изабелла Фёдорова: «Я очень долго думала, открываться или нет, это очень деликатный вопрос, но вы понимаете, когда об этом все молчат, ничего неизвестно, как только начинаешь говорить в тесном в кругу друзей. Сразу оказывается, что нас таких очень много, девочек, которые страдают подобными проблемами. Я решила, что если я в своем Instagram открыто заявлю о своей позиции, что говорить об ЭКО – это не стыдно, как это происходит у нас, не в России где-то, а как у нас, поделится своим опытом». 

Елена Граховская впервые мамой станет в октябре. Признается, эту беременность вместе с мужем ждали долго, получилось не сразу, со второй попытки. Теперь все мысли о долгожданной встрече. Имя уже придумали – Мария.

Елена Гроховская: «У нас скоро восемь месяцев, большие. Ходим лучше, чем девочки очень молодые. Самое важное – двигаться и быть на позитиве. Мечта каждой девушки – быть мамой, поэтому главное – не опускать руки и идти дальше. Наши мысли все материальны. Главное, верить и быть на позитиве». 

В последнее десятилетие проблема бесплодия стала актуальнее. В прошлом году в Беларуси зарегистрировано 752 случая на сто тысяч женщин от 18 до 49 лет. Но бесплодие – не приговор. С ним успешно помогают справляться наши врачи уже 46 лет. Одним из первых, кто вселил уверенность в женщин, стал РНПЦ «Мать и дитя». В 2006 здесь освоили вспомогательные репродуктивные технологии – методы терапии бесплодия. 

Только за первое полугодие 2020 года благодаря ЭКО скоро познают радость материнства 170 женщин. И это только в этом центре. Всего их в стране восемь. Три государственных и пять частных. Ради мечты стать родителем навстречу белорусам идут не только врачи, но и государство. С января одна попытка ЭКО станет бесплатной. Ее будут делать в трех клиниках за счет бюджетных средств. В «Мать и дитя», 2-м столичном роддоме и Гомельском областном диагностическом медико-генетическом центре. 

План на 2021 год – осуществить 2 тысячи бесплатных попыток. Говорят, и это не предел. Наша медицина сегодня способна на многое. В том числе – сделать человека еще счастливее. Ведь где начинается жизнь – продолжается наша история. 

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Диагноз «бесплодие» – давно не приговор. И об ЭКО знают все. Правда, не все семьи, которые мечтают о детях, могут позволить себе недешевое искусственное...
 
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