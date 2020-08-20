Уборочная-2020: как аграрии трудятся в полях и бьют рекорды

Источник материала: ОНТ

Уборочная близится к завершению. И это повод рассказать о рекордсменах. Причём не только о комбайнерах, но и о механизаторах, которые перевозят урожай. В «Городилово» Минской области один из таких преодолел отметку в 4 тысячи тонн. Есть в хозяйстве и другие передовики.





За пылью и песком в поле трактор сразу и не рассмотришь, а уж тем более того, кто находится в кабине. На посевной механизатор Денис Гнилозуб трудится по 13 часов, а ведь всего 2 дня назад закончил перевозить зерно. И в Минской области стал первым четырехтысячником. Стараться есть для кого – дома ждут жена и двое детей.

Кому-кому, но водителю «царь-машины», как трактор передовика называют местные, упорства и силы воли точно не занимать. С него и берут пример. По сбору зерна в Молодечненском районе здешние аграрии – первые, в области – на почетном 3 месте. Намолотили больше 12 тысяч тонн при урожайности в 86 центнеров. Темпов не сбавляют и на посевной. И кто теперь поверит, что в апреле здесь ударили небывалые морозы и в хозяйстве только и разговоров было, что о предстоящих убытках.

Чистая прибыль в хозяйстве за эту уборочную – больше 1 миллиона 300 тысяч рублей с учетом всех затрат – и это только на рапсе. В планах по остальным культурам – получить свыше 4 миллионов. В сравнении с прошлым годом сумма выросла на четверть. Чтобы оставаться в лидерах и по посевам, на тракторы пересели многие из комбайнеров – уплотняют землю.

В помощь аграриям – современная техника. Здесь первыми в Беларуси приобрели трактор самого низкого показателя расхода горючего. Еще одно удачное приобретение в хозяйстве – навесная, универсальная сеялка. Как отмечают специалисты, «рекордсмен» мира по производительности – за 4 часа засеять можно 500 гектаров.

Комбайнер Александр Стефанович в хозяйстве работает 5-й сезон. Здесь он нашел свою любовь, здесь побил свой личный рекорд – по намолоту зерновых приблизился к 3 тысячам. На этом решил не останавливаться – первый в «Городилово» опробовал новую технику в действии уже на посевной.

В кабине трактора, пусть даже такого современного, энергонасыщенного, ощущаешь себя, как в танке. Шум от мощного двигателя, пыль столбом – в таких нелегких условиях механизаторы-машинисты в уборочную работают по 12 часов, а то и больше. Именно от труда трактористов зависит качество урожая, не только нынешнего, но и будущего.

Александр признается, что постоянная болтанка и шум – дело привычки. Главное, в кабине есть климат-контроль и удобное компьютерное управление. Время пролетает незаметно. Уже 25 августа аграрии закончат сеять рапс и приступят к зерновым. А там – надежда на погоду. Сентябрьские дожди всходам только на пользу.

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