Кладбище мамонтов обнаружили в России

Источник материала: ОНТ

В Тюменской области (Россия) палеонтологи обнаружили множество костей мамонтов, а также бизона, носорога и лошади. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павла Косинцева.

Уточняется, что примерный возраст обнаруженных костей – от 20 до 40 тысяч лет. Ученые считают, что кладбище мамонтов было образовано именно на этом месте потому, что в древности там находилась старица реки Тобол. Трупы животных, умиравших в течение зимы, попадали туда весной.

Фото: URA.ru

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