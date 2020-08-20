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Кладбище мамонтов обнаружили в России

20.08.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кладбище мамонтов обнаружили в России

В Тюменской области (Россия) палеонтологи обнаружили множество костей мамонтов, а также бизона, носорога и лошади. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павла Косинцева.

Уточняется, что примерный возраст обнаруженных костей – от 20 до 40 тысяч лет. Ученые считают, что кладбище мамонтов было образовано именно на этом месте потому, что в древности там находилась старица реки Тобол. Трупы животных, умиравших в течение зимы, попадали туда весной.

Фото: URA.ru

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В Тюменской области (Россия) палеонтологи обнаружили множество костей мамонтов, а также бизона, носорога и лошади. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на старшего...
 
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