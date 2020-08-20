Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания. Соответствующий указ был подписан 19 августа, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента.

Еще одним указом Президент назначил членов правительства:

Николая Снопкова – первым заместителем премьер-министра,

Юрия Назарова – заместителем премьер-министра,

Владимира Кухарева – заместителем премьер-министра,

Александра Субботина – заместителем премьер-министра,

Игоря Петришенко – заместителем премьер-министра,

Руслана Пархамовича – министром архитектуры и строительства,

Владимира Колтовича – министром антимонопольного регулирования и торговли,

Юрия Караева – министром внутренних дел,

Владимира Караника – министром здравоохранения,

Андрея Хмеля – министром жилищно-коммунального хозяйства,

Владимира Макея – министром иностранных дел,

Юрия Бондаря – министром культуры,

Игоря Луцкого – министром информации,

Виталия Дрожжу – министром лесного хозяйства,

Игоря Карпенко – министром образования,

Виктора Хренина – министром обороны,

Владимира Ващенко – министром по чрезвычайным ситуациям,

Сергея Наливайко – министром по налогам и сборам,

Андрея Худыка – министром природных ресурсов и охраны окружающей среды,

Константина Шульгана – министром связи и информатизации,

Петра Пархомчика – министром промышленности,

Ивана Крупко – министром сельского хозяйства и продовольствия,

Алексея Авраменко – министром транспорта и коммуникаций,

Сергея Ковальчука – министром спорта и туризма,

Ирину Костевич – министром труда и социальной защиты,

Александра Червякова – министром экономики,

Юрия Селиверстова – министром финансов,

Олега Слижевского – министром юстиции,

Виктора Каранкевича – министром энергетики,

Валерия Вакульчика – председателем Комитета государственной безопасности,

Дмитрия Матусевича – председателем Государственного комитета по имуществу,

Дмитрия Пантуса – председателем Государственного военно-промышленного комитета,

Анатолия Лаппо – председателем Государственного пограничного комитета,

Валентина Татарицкого – председателем Государственного комитета по стандартизации,

Александра Шумилина – председателем Государственного комитета по науке и технологиям,

Юрия Сенько – председателем Государственного таможенного комитета.

Фото: БЕЛТА

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