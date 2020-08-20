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Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания. Соответствующий указ был подписан 19 августа,
Еще одним указом Президент назначил членов правительства:
Николая Снопкова – первым заместителем премьер-министра,
Юрия Назарова – заместителем премьер-министра,
Владимира Кухарева – заместителем премьер-министра,
Александра Субботина – заместителем премьер-министра,
Игоря Петришенко – заместителем премьер-министра,
Руслана Пархамовича – министром архитектуры и строительства,
Владимира Колтовича – министром антимонопольного регулирования и торговли,
Юрия Караева – министром внутренних дел,
Владимира Караника – министром здравоохранения,
Андрея Хмеля – министром жилищно-коммунального хозяйства,
Владимира Макея – министром иностранных дел,
Юрия Бондаря – министром культуры,
Игоря Луцкого – министром информации,
Виталия Дрожжу – министром лесного хозяйства,
Игоря Карпенко – министром образования,
Виктора Хренина – министром обороны,
Владимира Ващенко – министром по чрезвычайным ситуациям,
Сергея Наливайко – министром по налогам и сборам,
Андрея Худыка – министром природных ресурсов и охраны окружающей среды,
Константина Шульгана – министром связи и информатизации,
Петра Пархомчика – министром промышленности,
Ивана Крупко – министром сельского хозяйства и продовольствия,
Алексея Авраменко – министром транспорта и коммуникаций,
Сергея Ковальчука – министром спорта и туризма,
Ирину Костевич – министром труда и социальной защиты,
Александра Червякова – министром экономики,
Юрия Селиверстова – министром финансов,
Олега Слижевского – министром юстиции,
Виктора Каранкевича – министром энергетики,
Валерия Вакульчика – председателем Комитета государственной безопасности,
Дмитрия Матусевича – председателем Государственного комитета по имуществу,
Дмитрия Пантуса – председателем Государственного военно-промышленного комитета,
Анатолия Лаппо – председателем Государственного пограничного комитета,
Валентина Татарицкого – председателем Государственного комитета по стандартизации,
Александра Шумилина – председателем Государственного комитета по науке и технологиям,
Юрия Сенько – председателем Государственного таможенного комитета.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой...
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