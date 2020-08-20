ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

20.08.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания. Соответствующий указ был подписан 19 августа, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента.

Еще одним указом Президент назначил членов правительства:

Николая Снопкова – первым заместителем премьер-министра,

Юрия Назарова – заместителем премьер-министра,

Владимира Кухарева – заместителем премьер-министра,

Александра Субботина – заместителем премьер-министра,

Игоря Петришенко – заместителем премьер-министра,

Руслана Пархамовича – министром архитектуры и строительства,

Владимира Колтовича – министром антимонопольного регулирования и торговли,

Юрия Караева – министром внутренних дел,

Владимира Караника – министром здравоохранения,

Андрея Хмеля – министром жилищно-коммунального хозяйства,

Владимира Макея – министром иностранных дел,

Юрия Бондаря – министром культуры,

Игоря Луцкого – министром информации,

Виталия Дрожжу – министром лесного хозяйства,

Игоря Карпенко – министром образования,

Виктора Хренина – министром обороны,

Владимира Ващенко – министром по чрезвычайным ситуациям,

Сергея Наливайко – министром по налогам и сборам,

Андрея Худыка – министром природных ресурсов и охраны окружающей среды,

Константина Шульгана – министром связи и информатизации,

Петра Пархомчика – министром промышленности,

Ивана Крупко – министром сельского хозяйства и продовольствия,

Алексея Авраменко – министром транспорта и коммуникаций,

Сергея Ковальчука – министром спорта и туризма,

Ирину Костевич – министром труда и социальной защиты,

Александра Червякова – министром экономики,

Юрия Селиверстова – министром финансов,

Олега Слижевского – министром юстиции,

Виктора Каранкевича – министром энергетики,

Валерия Вакульчика – председателем Комитета государственной безопасности,

Дмитрия Матусевича – председателем Государственного комитета по имуществу,

Дмитрия Пантуса – председателем Государственного военно-промышленного комитета,

Анатолия Лаппо – председателем Государственного пограничного комитета,

Валентина Татарицкого – председателем Государственного комитета по стандартизации,

Александра Шумилина – председателем Государственного комитета по науке и технологиям,

Юрия Сенько – председателем Государственного таможенного комитета.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Давайте объединимся и спасём нашу страну». Как проходят митинги в поддержку мира в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика