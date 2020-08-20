Раскрыто разбойное нападение на букмекерскую контору в Минске

Источник материала: ОНТ

Следователи раскрыли разбойное нападение на одну из столичных букмекерских контор. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Мужчина напал на букмекерскую контору в подземном переходе станции метро «Уручье». Злоумышленник угрожал похожим на пистолет предметом и требовал у кассира выдать деньги из кассы. Так неизвестный получил около 1500 рублей.

19 августа оперативники задержали подозреваемого – 56-летнего минчанина. Мужчина объяснил свой поступок тяжелым материальным положением. Также житель столицы признался, что не ожидал, что будет задержан так быстро. Мужчина думал, что все сотрудники милиции задействованы в охране порядка в связи с несанкционированными массовыми акциями.

Денежные средства подозреваемый успел потратить на покупку одежды, продуктов питания и другие личные нужды.

Фото: БЕЛТА

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