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Раскрыто разбойное нападение на букмекерскую контору в Минске

20.08.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Раскрыто разбойное нападение на букмекерскую контору в Минске

Следователи раскрыли разбойное нападение на одну из столичных букмекерских контор. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Мужчина напал на букмекерскую контору в подземном переходе станции метро «Уручье». Злоумышленник угрожал похожим на пистолет предметом и требовал у кассира выдать деньги из кассы. Так неизвестный получил около 1500 рублей.

19 августа оперативники задержали подозреваемого – 56-летнего минчанина. Мужчина объяснил свой поступок тяжелым материальным положением. Также житель столицы признался, что не ожидал, что будет задержан так быстро. Мужчина думал, что все сотрудники милиции задействованы в охране порядка в связи с несанкционированными массовыми акциями.

Денежные средства подозреваемый успел потратить на покупку одежды, продуктов питания и другие личные нужды.

Фото: БЕЛТА

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Следователи раскрыли разбойное нападение на одну из столичных букмекерских контор. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова....
 
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