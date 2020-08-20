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СК: продолжается следствие в отношении подозреваемых в массовых беспорядках
Источник материала: ОНТ
УСК по Минску продолжает расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту массовых беспорядков на территории столицы с 9 по 10 августа. Об этом
Уточняется, что подозреваемый нигде не работает.
Фото: БЕЛТА
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УСК по Минску продолжает расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту массовых беспорядков на территории столицы с 9 по 10 августа. Об этом...
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