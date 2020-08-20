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Jeep показал «походную» версию пикапа Gladiator

20.08.2020 09:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шоу-кар Gladiator Farout наряду с Wrangler Rubicon 392 должен был украсить ежегодный внедорожный фестиваль Easter Jeep Safari. Запланированное на апрель мероприятие в итоге было отменено из-за пандемии, а компания только сейчас решила поделиться парой изображений необычного концепта.


Пикап Gladiator Farout нацелен на долгие походы, а его главной особенностью является установленная на крыше складная палатка длиной 4,9 м и высотой 2,3 м, способная приютить до четырех путешественников. К ней прилагаются холодильник, столик и плита для готовки, однако снимками внутреннего убранства пикапа в Jeep почему-то не поделились.


Из других доработок — 50-миллиметровый лифт подвески, лебедка Warn в переднем бампере, доработанная подвеска с амортизаторами Fox, а также колеса с внедорожными шинами внешним диаметром 37 дюймов. Под капотом Gladiator Farout прописался дизель V6 объемом 3 л, развивающий 264 л.с. и 599 Нм крутящего момента — серийный пикап получит этот новый мотор уже осенью. Работать он будет в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и системой Стоп/Старт, расходуя в среднем 8,4 л на 100 км.

 
 
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Пикап Jeep Gladiator Farout, представленный в статусе концепта, нацелен на долгие походы, а его главной особенностью является установленная на крыше складная палатка.
 
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