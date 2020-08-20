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Павел Латушко: Мне настойчиво советуют уехать за границу

20.08.2020 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уволенный с поста директора Купаловского за то, что публично озвучил свою позицию, Павел Латушко в интервью Би-би-си рассказал, что ему настойчиво советуют покинуть Беларусь.

Павел Латушко: Мне настойчиво советуют уехать за границу
— За этот день поступило зашкаливающее количество СМС, звонков и предложений мне уехать из Беларуси в Российскую Федерацию, но я считаю и абсолютно в этом убежден: я не совершаю никаких антизаконных и антиконституционных действий.

- А кто вам рекомендует уехать в Россию?

— Вы знаете, есть же различные способы работы соответствующих структур. Когда появляются старые знакомые, которые через других лиц передают эту информацию как информацию конфиденциального характера. Когда подходят или к моим знакомым, или к находящимся в настоящий момент со мной рядом и беседуют даже в течение 40 минут. Состоялась и такая беседа, в рамках которой предоставляются сведения из моей биографии еще даже периода работы министром культуры. И говорят, что вот проблемные вопросы, которые могут возникнуть, хотя я прекрасно знаю, что таких проблем нет, никаких документов я по данным событиям не подписывал, соответственно, и юридических решений не принимал.

Так что это специально такой способ давления на оппозицию, чтобы отказаться от участия. Сейчас мне было сказано, что я перешел границу, я принял участие и вошел в президиум Координационного совета, что является окончательным поводом для принятия в отношении меня каких-то действий. Я надеюсь, что это пока что словесные угрозы или, как правильнее сказать, посылы негативного характера, которые не будут реализованы.

Павел Латушко также рассказал, что охраны у него нет. А свою семью он отправил за пределы Беларуси практически сразу после того, как высказал свое отношение к действиям силовиков в отношении демонстрантов.

Сегодня ночью дом Павла Латушко закидал красной краской. Фото он прислал Радио Свобода. Стало также известно, что в связи с возможными провокациями Павел Латушко взял себе охрану.
 
 
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Уволенный с поста директора Купаловского за то, что публично озвучил свою позицию, Павел Латушко в интервью Би-би-си рассказал, что ему настойчиво советуют...
 
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