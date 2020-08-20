Верующие отметили Яблочный Спас

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Накануне православные отметили один из важнейших христианских праздников – День преображения Господня, в народе именуемый Яблочным Спасом. С утра в соборах и храмах Беларуси прошли литургии, а вечером – службы.

История праздника описана ещё в Евангелие. Незадолго до своих страданий Иисус поднялся на гору Фавор помолиться со своими учениками, и преобразился перед ними. «И просияло лицо его, как солнце, одежды же его стали белыми, как свет». Так Христос показал, какими будут люди в Царстве Небесном и как преобразится весь мир.

С Преображением Господня связана ещё одна традиция – благословлять плоды нового урожая. И хотя символ праздника – яблоки, но освещать можно всё, что успело созреть на приусадебных участках. Например, виноград, лук, баклажан и даже картофель. А по народным приданиям освященные яблоки и мёд задабривают наступающую осень. С этого дня ночи становятся холоднее, аисты собираются улетать в теплые края. Продолжается Успенский пост.

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