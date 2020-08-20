Как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен, рассказал эксперт

Источник материала:

Существует много способов узнать, где вы находитесь, если ваш смартфон выключен, даже в случае отключенной геолокации. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании «Инфосистемы» Дмитрий Каросанидзе.

По словам эксперта, избавиться от слежки можно лишь, если извлечь батарею из смартфона, однако в современных устройствах это невозможно

Остановить передачу данных можно только в том случае. если вынуть батарею, но в современных устройствах это сделать невозможно.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram