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Как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен, рассказал эксперт
20.08.2020 09:35 — Разное |
Существует много способов узнать, где вы находитесь, если ваш смартфон выключен, даже в случае отключенной геолокации. Об этом
По словам эксперта, избавиться от слежки можно лишь, если извлечь батарею из смартфона, однако в современных устройствах это невозможно
Остановить передачу данных можно только в том случае. если вынуть батарею, но в современных устройствах это сделать невозможно.
Фото: pixabay
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Существует много способов узнать, где вы находитесь, если ваш смартфон выключен, даже в случае отключенной геолокации. Об этом рассказал агентству «Прайм»...
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