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Как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен, рассказал эксперт

20.08.2020 09:35 — Разное |  
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Как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен, рассказал эксперт

Существует много способов узнать, где вы находитесь, если ваш смартфон выключен, даже в случае отключенной геолокации. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании «Инфосистемы» Дмитрий Каросанидзе.

По словам эксперта, избавиться от слежки можно лишь, если извлечь батарею из смартфона, однако в современных устройствах это невозможно

Остановить передачу данных можно только в том случае. если вынуть батарею, но в современных устройствах это сделать невозможно.

Фото: pixabay

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Существует много способов узнать, где вы находитесь, если ваш смартфон выключен, даже в случае отключенной геолокации. Об этом рассказал агентству «Прайм»...
 
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