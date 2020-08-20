Павел Латушко рассказал об угрозах в свой адрес

Экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко





BBC News . Павла Латушко — экс-министра культуры Беларуси, уволенного с поста директора Национального академического театра им. Янки Купалы за поддержку протестов, продолжают запугивать, о чем он рассказал





Латушко уволен по решению премьер-министра в соответствии со ст. 259 Трудового кодекса с формулировкой «расторжение трудового договора с руководителем организации по решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа».





По словам Латушко, об увольнении ему сообщил лично министр культуры Юрий Бондарь, сославшись на премьера Романа Головченко. Кроме того, министр посоветовал уволенном директору театра воздержаться от выражения гражданской позиции.





В течение нескольких дней Латушко сделал несколько публичных заявлений и записал ряд видеообращений. 13 августа коллектив Купаловского театра потребовал остановить милицейское насилие, провести пересчет голос в присутствии независимых наблюдателей и выразил готовность бастовать.





На следующий день Латушко вызвали в Министерство культуры на «серьезный разговор».





В интервью BBC News он рассказал, что получает зашкаливающее количество СМС, звонков и предложений уехать из Беларуси в РФ.









«Я считаю и абсолютно в этом убежден: я не совершаю никаких антизаконных и антиконституционных действий», — сказал экс-министр Беларуси.





А на вопрос о том, кто инициатор угроз, он отуветил: «Вы знаете, есть же различные способы работы соответствующих структур. Когда появляются старые знакомые, которые через других лиц передают эту информацию как информацию конфиденциального характера. Когда подходят или к моим знакомым, или находящимся в настоящий момент со мной рядом, и беседуют даже в течение 40 минут. Состоялась и такая беседа, в рамках которой предоставляются сведения из моей биографии еще даже работы министром культуры. И говорят, что вот проблемные вопросы, которые могут возникнуть, хотя я прекрасно знаю, что таких проблем нет, никаких документов я по данным событиям я не подписывал, соответственно и юридических решений не принимал».





Павел Латушко добавил, что не имеет охраны, а его семья живет за пределами Беларуси от начала протестов.