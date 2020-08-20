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Сбой в работе Gmail и Google Drive наблюдают по всему миру
Источник материала: Onliner
Самый популярный почтовый сервис и облачное хранилище данных от Google работают с ошибками. Пользователи Gmail и Google Drive сталкиваются с проблемами, когда пытаются прикрепить файл к письму или залить его в облако.
Соответствующее уведомление появилось в
Файлы долго грузятся на почтовый сервис, а когда все-таки прикрепляются к письму, возникает окно с ошибкой соединения с сетью.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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Самый популярный почтовый сервис и облачное хранилище данных от Google работают с ошибками. Пользователи Gmail и Google Drive сталкиваются с проблемами, когда пытаются...
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