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Сбой в работе Gmail и Google Drive наблюдают по всему миру

20.08.2020 09:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Самый популярный почтовый сервис и облачное хранилище данных от Google работают с ошибками. Пользователи Gmail и Google Drive сталкиваются с проблемами, когда пытаются прикрепить файл к письму или залить его в облако.

Соответствующее уведомление появилось в статусе работы Gmail, а также в многочисленных отчетах в Twitter и на сайте DownDetector.

Сбой в работе Gmail и Google Drive наблюдают по всему миру

Файлы долго грузятся на почтовый сервис, а когда все-таки прикрепляются к письму, возникает окно с ошибкой соединения с сетью.

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Самый популярный почтовый сервис и облачное хранилище данных от Google работают с ошибками. Пользователи Gmail и Google Drive сталкиваются с проблемами, когда пытаются...
 
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