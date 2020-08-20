Сбой в работе Gmail и Google Drive наблюдают по всему миру

Источник материала: Onliner

Самый популярный почтовый сервис и облачное хранилище данных от Google работают с ошибками. Пользователи Gmail и Google Drive сталкиваются с проблемами, когда пытаются прикрепить файл к письму или залить его в облако.

Соответствующее уведомление появилось в статусе работы Gmail, а также в многочисленных отчетах в Twitter и на сайте DownDetector.





Файлы долго грузятся на почтовый сервис, а когда все-таки прикрепляются к письму, возникает окно с ошибкой соединения с сетью.