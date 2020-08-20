«Бавария» побила рекорд «Барселоны»

Источник материала: Tut.by

«Бавария» нанесла крупное поражение «Лиону» (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов.



Фото: Reuters

Эта победа стала для немецкого клуба 10-й в 10 первых матчах турнира. Таким образом, команда Ханса-Дитера Флика превзошла достижение «Барселоны», которая выиграла 9 матчей в сезоне-2002/03.

Кроме того, мюнхенцы в одиннадцатый раз в истории вышли в финал Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. Победными для них были матчи в 1974—1976, 2001 и 2013 годах, а поражениями завершились матчи в 1982, 1987, 1999, 2010 и 2012 годах.

11 раз в финал Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов выходил также «Милан», а рекордсмен по этому показателю — мадридский «Реал» (16).

В финале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «ПСЖ». Решающий матч турнира пройдет 23 августа в Лиссабоне.