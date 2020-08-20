Навальный в коме - состояние критическое

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, — из-за этого лайнер экстренно приземлился в Омске, рассказала пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш.





На «скорой» Навального доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 Омска. В Минздраве Омской области подтвердили, что Навальный находится в реанимации, пишет издание «НГС.Омск».





По его данным, политика ввели в состояние искусственной комы, чтобы подключить к аппарату ИВЛ. Ярмыш подтвердила, что оппозиционер в коме, он в тяжелом состоянии.





Навальный потерял сознание еще в самолете, рассказала Ярмыш в интервью «Эху Москвы».





«Он сказал, что плохо себя чувствует, попросил у меня салфетку — у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется концентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой. Я спросила, поможет ли ему вода, он сказал, что нет, и, скорее всего, ему нужно отойти. Отошел в туалет и после этого потерял сознание», — сказала представитель оппозиционера.





Во время полета пассажиры слышали крики Навального, рассказал житель Томска Павел Лебедев, летевший в том же самолете. Он опубликовал видео из самолета, где слышны мужские крики.











