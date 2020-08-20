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Дворец искусств Бобруйска покажет онлайн-концерт «На защите неба»
20.08.2020 10:07 — Разное |
Дворец искусств Бобруйска сегодня покажет онлайн-концерт «На защите неба».
Концерт посвящен Дню Военно-воздушных сил, который Беларусь отметила в минувшее воскресенье.
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Дворец искусств Бобруйска сегодня покажет онлайн-концерт «На защите неба». Концерт посвящен Дню Военно-воздушных сил, который Беларусь отметила в минувшее...
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